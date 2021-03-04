Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Скандального «слугу» Тищенко поймали на езде по полосе для маршруток — СМИ

Скандального «слугу» Тищенко поймали на езде по полосе для маршруток — СМИ (ФОТО)

4 мар 2021, 11:13
999

Николай Тищенко снова попал в скандал. На этот раз депутата из президентской фракции «Слуга народа» журналисты поймали на нарушении Правил дорожного движения — автомобиль нардепа в Киеве двигался по полосе для общественного транспорта.

Николай Тищенко, который до выборов каждый день ездил на маршрутке, наверное, просто привык к полосе общественного транспорта, — напомнили в Телеграм о случае, когда Тищенко проехался в столичном маршрутном такси.


Отметим, что тогда Тищенко, по словам водителя транспортного средства, проехал одну остановку и не заплатил за проезд. Депутат сделал фото в маршрутке и сразу пересел в автомобиль. Когда водитель напомнил, что необходимо платить за проезд, нардеп отказался и указал, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте. Хотя на самом деле они должны оплачивать проезд, а государство потом им компенсирует стоимость проезда. Фото своей поездки Тищенко разместил в Фейсбуке, однако впоследствии оно исчезло со страницы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров