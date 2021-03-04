Скандального «слугу» Тищенко поймали на езде по полосе для маршруток — СМИ

https://racurs.ua/n151269-skandalnogo-slugu-tischenko-poymali-na-ezde-po-polose-dlya-marshrutok-smi-foto.html

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Николай Тищенко снова попал в скандал. На этот раз депутата из президентской фракции «Слуга народа» журналисты поймали на нарушении Правил дорожного движения — автомобиль нардепа в Киеве двигался по полосе для общественного транспорта.

Николай Тищенко, который до выборов каждый день ездил на маршрутке, наверное, просто привык к полосе общественного транспорта, — напомнили в Телеграм о случае, когда Тищенко проехался в столичном маршрутном такси.

Отметим, что тогда Тищенко, по словам водителя транспортного средства, проехал одну остановку и не заплатил за проезд. Депутат сделал фото в маршрутке и сразу пересел в автомобиль. Когда водитель напомнил, что необходимо платить за проезд, нардеп отказался и указал, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте. Хотя на самом деле они должны оплачивать проезд, а государство потом им компенсирует стоимость проезда. Фото своей поездки Тищенко разместил в Фейсбуке, однако впоследствии оно исчезло со страницы.