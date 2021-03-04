Скандального “слугу” Тищенка спіймали на їзді смугою для маршруток — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n151269-skandalnogo-slugu-tyschenka-spiymaly-na-yizdi-smugou-dlya-marshrutok-zmi-foto.html

Ракурс

Микола Тищенко знову потрапив у скандал. Цього разу депутата з президентської фракції «Слуга народу» журналісти спіймали на порушенні Правил дорожнього руху — автомобіль нардепа у Києві рухався смугою для громадського транспорту.

Микола Тищенко, який до виборів щодня їздив на маршрутці, напевно, просто звик до смуги громадського транспорту, — нагадали у Телеграм про випадок, коли Тищенко проїхався в столичному маршрутному таксі.

Зауважимо, тоді Тищенко, за словами водія транспортного засобу, проїхав одну зупинку і не заплатив за проїзд. Депутат зробив фото у маршрутці і одразу пересів у автомобіль. Коли водій нагадав, що необхідно сплатити за проїзд, нардеп відмовився й вказав, що у депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті. Хоча насправді вони повинні оплачувати проїзд, а держава потім їм компенсовує вартість проїзду. Фото своєї поїздки Тищенко розмістив у Фейсбук, однак згодом воно зникло зі сторінки.