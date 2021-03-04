Дані про постачальників вакцини від коронавірусу засекречені, фото — AP

https://racurs.ua/ua/n151267-dani-pro-postachalnykiv-covid-vakcyny-zasekrecheni-poyasnennya-moz.html

Ракурс

Заборону на розголошення інформації про виробників вакцин, які постачаються в Україну, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

Як виявилося, МОЗ засекретило інформацію про виробників та постачальників вакцин через відповідну умову контракту з міжнародною організацією Crown Agents. Ця компанія здійснює закупівлі для України на підставі угоди з Кабміном, повідомила 4 березня на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

У наказі МОЗ від 19 лютого розподілено кількості вакцин по регіонах. У ньому є вимога до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників та постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19, — повідомила Шаталова.

Така вимога є у контракті між МОЗ та Crown Agents. Чиновник повідомила, що «жорсткі вимоги конфіденційності — не примха міністерства», оскільки вони ініційовані саме виробниками вакцини.

За порушення таких вимог передбачені великі штрафні санкції, або навіть розірвання контрактів, — розповіла Шаталова.



За її словами, такі договори, які містять умови щодо конфіденційності, підписують країни, які здійснюють закупівлю вакцин.

Раніше у МОЗ пояснювали також, чому Київ не отримав дотепер китайську вакцину Sinovac, про постачання якої він домовився наприкінці 2020 року, а також про запізнення з привезенням вакцини Pfiser.