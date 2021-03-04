Данные о поставщиках COVID-вакцины засекречены, фото — AP

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Запрет на разглашение информации о производителях COVID-вакцин, поставляемых в Украину, объяснили в Министерстве здравоохранения.

Как оказалось, Минздрав засекретил информацию о производителях и поставщиках вакцин из-за соответствующего условия контракта с международной организацией Crown Agents. Эта компания осуществляет закупки для Украины на основании соглашения с Кабмином, сообщила 4 марта на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

В приказе Минздрава от 19 февраля распределено количество вакцин по регионам. В нем есть требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных государственных администраций, обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей и поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19, — сообщила Шаталова.

Такое требование есть в контракте между Минздравом и Crown Agents. Чиновник сообщила, что «жесткие требования конфиденциальности — не прихоть министерства», поскольку они инициированы именно производителями вакцины.

За нарушение таких требований предусмотрены большие штрафные санкции, или даже расторжение контрактов, — рассказала Шаталова.



По ее словам, такие договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают страны, осуществляющие закупку вакцин.

Ранее в Минздраве объясняли также, почему Киев не получил до сих пор китайскую вакцину Sinovac, о поставках которой он договорился в конце 2020 года, а также об опоздании с привозом вакцины Pfiser.