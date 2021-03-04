Пенсия в Украине. Фото: Istock

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Пенсии в Украине выросли с 1 марта 2021 года. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсий, предусмотренный частью второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

При пересчете минимальный размер повышения пенсии составил 100 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.



Сообщается, что увеличение пенсии произошло согласно с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которого уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

Лицам, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющим необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин) установлена доплата. Размер их пенсионной выплаты с 1 марта не может быть ниже 2 тыс. 200 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что индексация пенсий в Украине в 2021 году происходит с 1 марта с коэффициентом 1,11. Она коснулась 8 млн человек. Однако не все пенсионеры получили дополнительные выплаты.