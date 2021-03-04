Пенсії в Україні. Фото: Istock

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Пенсії в Україні зросли з 1 березня 2021 року. Пенсійний фонд України (ПФУ) провів перерахунок пенсій, передбачений частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Під час перерахунку мінімальний розмір підвищення пенсії склав 100 грн. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що збільшення пенсії відбулося згідно із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Особам, які одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок) встановлено доплату. Розмір їхньої пенсійної виплати з 1 березня не може бути нижчим за 2 тис. 200 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що індексація пенсій в Україні у 2021 році відбувається з 1 березня з коефіцієнтом 1,11. Вона торкнулася 8 млн осіб. Проте не всі пенсіонери отримали додаткові виплати.