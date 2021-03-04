Проспект Жукова у Харкові — як оскаржуватимуть рішення міськради. Фото: Україна молода

https://racurs.ua/ua/n151266-prospekt-jukova-u-harkovi-yak-oskarjuvatymut-rishennya-miskrady.html

Ракурс

Харківська обласна організація ВО «Свобода» втретє звернулася до суду, аби оскаржити повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Відповідний позов у Харківському окружному адміністративному суді зареєстрували 3 березня, повідомляють у прес-службі «Свободи».

24 лютого у Харківській міськраді втретє перейменували проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. «За» проголосували 57 депутатів, проти 16, утрималися шість.

Депутати Харківської міської ради вчергове порушили діючий закон про декомунізацію. Ми вже виграли кілька судів щодо цього питання. Ми впевнені в перемозі й зараз. Наявність імені маршала Жукова в топоніміці Харкова є протизаконною, а з етичної точки зору — це зухвала образа пам’яті мільйонів українців, закатованих кривавим окупаційним комуністичним режимом, — заявив керівник юридичної служби харківської «Свободи» Андрій Коломійцев.



Нагадаємо, проспект Жукова у Харкові у 2016 році було перейменовано на проспект Григоренка в межах здійснюваної в Україні декомунізації. Першу спробу повернути проспекту колишню назву Харківська міська рада зробила у червні 2019 року, проте суд визнав відповідне рішення місцевої влади незаконним.