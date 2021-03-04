Проспект Жукова в Харькове – как будут обжаловать решение горсовета. Фото: Україна молода

https://racurs.ua/n151266-prospekt-jukova-v-harkove-kak-budut-objalovat-reshenie-gorsoveta.html

Ракурс

Харьковская областная организация ВО «Свобода» в третий раз обратилась в суд, чтобы обжаловать возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Соответствующий иск в Харьковском окружном административном суде зарегистрировали 3 марта, сообщают в пресс-службе «Свободы».

24 февраля в Харьковском горсовете третий раз переименовали проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. «За» проголосовали 57 депутатов, против 16, воздержались шесть.

Депутаты Харьковского городского совета в очередной раз нарушили действующий закон о декоммунизации. Мы уже выиграли несколько судов по этому вопросу. Мы уверены в победе и сейчас. Наличие имени маршала Жукова в топонимике Харькова является противозаконным, а с этической точки зрения — это дерзкое оскорбление памяти миллионов украинцев, замученных кровавым оккупационным коммунистическим режимом, — заявил руководитель юридической службы харьковской «Свободы» Андрей Коломийцев.



Напомним, проспект Жукова в Харькове в 2016 году был переименован на проспект Григоренко в рамках осуществляемой в Украине декоммунизации. Первую попытку вернуть проспекту прежнее название Харьковский городской совет сделал в июне 2019 года, однако суд признал соответствующее решение местных властей незаконным.