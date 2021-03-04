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Ракурс
Проспект Жукова в Харькове – как будут обжаловать решение горсовета. Фото: Україна молода

Проспект Жукова в Харькове — как будут обжаловать решение горсовета

4 мар 2021, 11:05
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Харьковская областная организация ВО «Свобода» в третий раз обратилась в суд, чтобы обжаловать возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Соответствующий иск в Харьковском окружном административном суде зарегистрировали 3 марта, сообщают в пресс-службе «Свободы».

24 февраля в Харьковском горсовете третий раз переименовали проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. «За» проголосовали 57 депутатов, против 16, воздержались шесть.

Депутаты Харьковского городского совета в очередной раз нарушили действующий закон о декоммунизации. Мы уже выиграли несколько судов по этому вопросу. Мы уверены в победе и сейчас. Наличие имени маршала Жукова в топонимике Харькова является противозаконным, а с этической точки зрения — это дерзкое оскорбление памяти миллионов украинцев, замученных кровавым оккупационным коммунистическим режимом, — заявил руководитель юридической службы харьковской «Свободы» Андрей Коломийцев.


Напомним, проспект Жукова в Харькове в 2016 году был переименован на проспект Григоренко в рамках осуществляемой в Украине декоммунизации. Первую попытку вернуть проспекту прежнее название Харьковский городской совет сделал в июне 2019 года, однако суд признал соответствующее решение местных властей незаконным.

Источник: Ракурс


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