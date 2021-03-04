Доплати для медиків-вакцинаторів анонсували у Степанова

Доплати для медиків. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151273-doplaty-dlya-medykiv-vakcynatoriv-anonsuvaly-u-stepanova.html

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Доплати для медиків, що залучені до вакцинації від коронавірусу, анонсувала влада. Для підтримки медпрацівників, що працюють у лабораторіях та перебувають у складі мобільних груп, виділять 1 млрд 823 млн грн.

Відповідну ініціативу підтримав Кабінет міністрів. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу.

Повідомляється, що 1 млрд 482 млн грн виділено для оплати медичних послуг медикам, залученим до заходів боротьби з коронавірусом, зокрема тих, що стосуються вакцинації.

За дорученням Міністерства створено додаткові стимули та запроваджено новий пакет медичних послуг у програмі медичних гарантій. Ще 341 млн виділено лабораторним підрозділам МОЗ, які тестують хворих. Тобто загальна сума — 1 млрд 823 млн грн для здійснення зазначених заходів. Ці кошти були закладені через спеціальний фонд, який станом на 1 січня 2021 року є в залишках, і створений коштом залишків минулого року в ковідному фонді, — заявила заступниця Степанова.

Шаталова зазначила, що у такий спосіб влада підтримує медиків, залучених до боротьби з пандемією. Вона нагадала, що МОЗ розраховує вакцинувати загалом близько 20 млн українців при повному навантаженні команд з імунізації.

При цьому медики-вакцинатори повинні проводити попередній огляд пацієнта на предмет протипоказань, визначати приналежність громадянина до тієї чи іншої цільової групи, проводити перший раунд імунізації та контролювати самопочуття вакцинованих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заборону на розголошення інформації про виробників вакцин, які постачаються в Україну, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я. Як виявилося, МОЗ засекретило інформацію про виробників та постачальників вакцин через відповідну умову контракту з міжнародною організацією Crown Agents. Ця компанія здійснює закупівлі для України на підставі угоди з Кабміном.