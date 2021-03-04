Священик. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151278-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu-ranishe-mojut-jurnalisty-ta-svyaschennyky.html

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Вакцинація в Україні вже розпочалася, але корективи до плану імунізації населення досі вносяться. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував можливе «просунення» в етапах пріоритетності вакцинації в Україні журналістів та священників.

Зміни у плані вакцинації пов’язані з високим ризиком зараження коронавірусом у представників церкви та журналістів. Про це він розповів під час прес-конференції.

За словами прем'єр-міністра, під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій з’явилася ідея «підсунути» вище в етапності священнослужителів, оскільки вони мають високу контактність з людьми, і можуть бути розповсюджувачами коронавірусу, а також мають високі ризики зараження інфекцією через виконання своїх професійних обов’язків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що доплати для медиків, що залучені до вакцинації від коронавірусу, анонсувала влада. Для підтримки медпрацівників, що працюють у лабораторіях та перебувають у складі мобільних груп, виділять 1 млрд 823 млн грн. Відповідну ініціативу підтримав Кабінет міністрів.