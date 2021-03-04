Зеленський відреагував на вирок Стерненку

https://racurs.ua/ua/n151277-zelenskyy-vidreaguvav-na-vyrok-sterneku.html

Ракурс

У Зеленського відреагували на засудження одеського активіста Сергія Стерненка — в Офісі президента України запропонували створити механізм для аналізу резонансних рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів.

Про таку ініціативу на Банковій заявили після протестів у відповідь на вирок Стерненку. Інформація про це з’явилася на сайті президента 3 березня.

Як відповідь на запит суспільства на справедливість у судах в Офісі президента ініційовано розробку механізму щодо аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і вироків за період з 2014 року проти ветеранів та громадських діячів, які боролися з російською агресією, її гібридними проявами та могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів, — йдеться у повідомленні ОПУ.

Також на Банковій не виключають, що «сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії».

Пропонується ініціювати дослідження кримінальних проваджень, які розпочаті з 2014 року за фактами нападів на громадських діячів та досі не завершені встановленням усіх винних, — зазначили у Зеленського.

Окрім цього, Банкова поінформувала, що першу нараду з цього приводу вже провів Андрій Єрмак. У ній взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів і уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Було обговорено виклики, що постали перед державою через наявність таких вироків проти ветеранів, які суспільство не вважає справедливими, та незавершених кримінальних розслідувань за фактами нападів на громадських діячів. Відповідний механізм буде реалізовано для повернення справедливості ветеранам та активістам, — зазначили в ОПУ.



У Єрмака також пообіцяли надати «належну оцінку» негідним речам щодо ветеранів і громадських діячів, зокрема й безпідставним кримінальним справам і блокуванням розслідувань кримінальних проваджень за фактами нападів на них.

Нагадаємо, 23 лютого суд засудив Стерненка до семи років та трьох місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування навесні 2015 року депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича.