Ціну електроенергії для населення спрогнозував Шмигаль, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n151276-cinu-elektroenergiyi-dlya-naselennya-sprognozuvav-shmygal.html

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Ціна на електроенергію з 1 квітня для населення не зміниться. Це питання обговорюється в Міненергетики, але, найімовірніше, вона залишиться на рівні 1,68 грн за 1 кіловат.

Про це на брифінгу з нагоди першої річниці своєї роботи розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Хто багатший, повинен більше має платити, але з 1 квітня не буде змін. Це не означає, що їх не буде в майбутньому. У цін є тенденція зростати і знижуватися, коли є профіцит у системі, — сказав Шмигаль, пообіцявши в майбутньому «ринкові ціни».

Він вважає, що зиму Україна пройшла без шокових стресів для населення та системи, а також віялових відключень.

Шмигаль підтвердив борги уряду перед виробниками «зеленої електрики». Прем'єр пообіцяв погашення цих сум. Одним із інструментів такого процесу може стати випуск «зелених облігацій».

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявляв, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками «зеленої» електроенергії може стати випуск «зелених» облігацій на суму до 24 млрд грн. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5041, який передбачає фінансову підтримку ДП «Гарантований покупець» для розрахунків із виробниками «зеленої» електроенергії за рахунок випуску ОВДП на суму 25,014 млрд грн.

Шмигаль очікує призначення міністра енергетики, що спростить роботу уряду.

Раніше в уряді пообіцяли запровадження річних газових тарифів з квітня.