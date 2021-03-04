Цену электроэнергии для населения спрогнозировал Шмыгаль, фото — ЭП

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Цена на электроэнергию с 1 апреля для населения не изменится. Этот вопрос обсуждается в Минэнергетики, но, скорее всего, она останется на уровне 1,68 грн за 1 киловатт.

Об этом на брифинге по случаю первой годовщины своей работы рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кто богаче, должен больше должен платить, но с 1 апреля не будет изменений. Это не значит, что их не будет в будущем. У цен есть тенденция расти и снижаться, когда есть профицит в системе, — сказал Шмыгаль, пообещав в будущем «рыночные цены».

Он считает, что зиму Украина прошла без шоковых стрессов для населения и системы, а также веерных отключений.

Шмыгаль подтвердил наличие долгов правительства перед производителями «зеленого электричества». Премьер пообещал погашение этих сумм. Одним из инструментов такого процесса может стать выпуск «зеленых облигаций».

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявлял, что быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями «зеленой» электроэнергии может стать выпуск «зеленых» облигаций на сумму до 24 млрд грн. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5041, который предусматривает финансовую поддержку ГП «Гарантированный покупатель» для расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии за счет выпуска ОВГЗ на сумму 25,014 млрд грн.

Шмыгаль ожидает назначения министра энергетики, что упростит работу правительства.

Ранее в правительстве пообещали введение годовых газовых тарифов с апреля.