Зеленский отреагировал на приговор Стерненко

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У Зеленского отреагировали на осуждение одесского активиста Сергея Стерненко — в Офисе президента Украины предложили создать механизм для анализа резонансных решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей.

О такой инициативе на Банковой заявили после протестов в ответ на приговор Стерненко. Информация об этом появилась на сайте президента 3 марта.

В качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах в Офисе президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей, — говорится в сообщении ОПУ.

Также на Банковой не исключают, что «сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергались несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий в условиях вооруженной агрессии России».

Предлагается инициировать исследование уголовных производств, начатых с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей, которые до сих пор не были завершены установлением всех виновных, — отметили у Зеленского.

Кроме этого, Банковая сообщила, что первое совещание по этому поводу уже провел Андрей Ермак. В нем приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Были обсуждены вызовы, стоящие перед государством из-за наличия таких приговоров против ветеранов, которые общество считает несправедливыми, и незавершенных уголовных расследований по фактам нападений на общественных деятелей. Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам, — отметили в ОПУ.



У Ермака также пообещали предоставить «надлежащую оценку» недостойным вещам против ветеранов и общественных деятелей, в том числе и безосновательным уголовным делам и блокировке расследований уголовных производств по фактам нападений на них.

Напомним, 23 февраля суд приговорил Стерненко до семи лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении и пытках весной 2015 года депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича.