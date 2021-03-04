Вакцина від коронавірусу. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n151284-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu-mojna-bude-poza-chergou-shmygal-nazvav-umovu.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Кабінет міністрів планує дозволити використовувати залишки вакцин для українців поза загальною чергою, щоби уникнути утилізації препарату.

Дози й упаковки вакцини розраховані на певну кількість людей. Є частина вакцин, які не встигають використатись у період, коли вони відкриті, і мають бути використані протягом двох-трьох діб, далі така вакцина має фактично викидатись. Викидати її — це кощунство, — заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції.

В рамках вакцинації в Україні залишки препаратів будуть передавати на п’ятий етап національної кампанії. Крім того, вакцини зможуть перепродати приватним клінікам за собівартістю, щоб українці могли вакцинуватися позачергово.

Шмигаль хотів би, щоб вже цього літа люди з паспортами вакцинації могли вільно подорожувати за кордон.

Це поки тільки як мрія — дати можливість вакцинуватися комерційно. Тобто залишки вакцин, якої уряд не буде мати можливості використовувати на перших етапах, будемо передавати на п’ятий етап. І, звичайно, ми можемо як уряд передавати за собівартістю їх комерційним клінікам, — сказав він.



Шмигаль підкреслив, що клініки зможуть позачергово вакцинувати тих, хто, наприклад, хоче виїхати з країни з туристичною метою. Такі щеплення будуть платними.

Нагадаємо, жорсткий локдаун не виключив Шмигаль під час третьої хвилі COVID-пандемії. Прем'єр-міністр закликав дотримуватися обмежень, тому що «з коронавірусом доведеться жити».