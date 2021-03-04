Міжфракційне об’єднання “Дубина” з’явилося у Раді — хто туди увійшов

https://racurs.ua/ua/n151283-mijfrakciyne-obiednannya-dubyna-z-yavylosya-u-radi-hto-tudy-uviyshov.html

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Міжфракційне об'єднання «Дубина — Слуга українського народу» з’явилося 4 березня у Верховній Раді.

Відповідно до статті 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання «Дубина — Слуга українського народу», — зазначив Разумков під час пленарного засідання у четвер, ледве стримуючи сміх.

Нардепи у відповідь зчинили гамір у сесійній залі Ради. Згодом Разумков додав:

Голова (об'єднання — ред.) — Дубінський Олександр Анатолієвич.

До складу «Дубина — Слуга українського народу» увійшли, окрім Дубінського:

Олексій Мовчан («Слуга народу»);

Сергій Швець («Слуга народу»);

Антон Поляков (колишній «Слуга народу»);

Анастасія Ляшенко («Слуга народу»);

Андрій Боблях («Слуга народу»);



Дмитро Чорний («Слуга народу»).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції «Слуга народу». За виключення Дубінського віддали голоси понад 70% нардепів. Виключення Дубінського з фракції пов’язане з накладенням на нього санкції у США через так звані «плівки Деркача» та втручання у політику США.