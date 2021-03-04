Межфракционное объединение «Дубина» появилось в Раде — кто туда вошел

Межфракционное объединение «Дубина» появилось в Раде — кто туда вошелhttps://racurs.ua/n151283-mejfrakcionnoe-obedinenie-dubina-poyavilos-v-rade-kto-tuda-voshel.htmlРакурс
Межфракционное объединение «Дубина — Слуга украинского народа» появилось 4 марта в Верховной Раде.
Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины объявляю о создании межфракционного депутатского объединения «Дубина — Слуга украинского народа», — отметил во время пленарного заседания в четверг Разумков, едва сдерживая смех.
Нардепы в ответ подняли шум в сессионном зале Рады. Впоследствии Разумков добавил:
Председатель (объединения — ред.) — Дубинский Александр Анатольевич.
В состав «Дубина — Слуга украинского народа» вошли, помимо самого Дубинского:
Алексей Мовчан («Слуга народа»);
Сергей Швец («Слуга народа»);
Антон Поляков (бывший «Слуга народа»);
Анастасия Ляшенко («Слуга народа»);
Андрей Боблях («Слуга народа»);
Дмитрий Черный («Слуга народа»).
Напомним, ранее мы сообщали, что 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». За исключение Дубинского отдали голоса более 70% нардепов. Исключение Дубинского из фракции связано с наложением на него санкций в США из-за так называемых «пленок Деркача» и вмешательства в американскую политику.