Межфракционное объединение «Дубина» появилось в Раде — кто туда вошел

Межфракционное объединение «Дубина — Слуга украинского народа» появилось 4 марта в Верховной Раде.

Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины объявляю о создании межфракционного депутатского объединения «Дубина — Слуга украинского народа», — отметил во время пленарного заседания в четверг Разумков, едва сдерживая смех.

Нардепы в ответ подняли шум в сессионном зале Рады. Впоследствии Разумков добавил:

В состав «Дубина — Слуга украинского народа» вошли, помимо самого Дубинского:

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». За исключение Дубинского отдали голоса более 70% нардепов. Исключение Дубинского из фракции связано с наложением на него санкций в США из-за так называемых «пленок Деркача» и вмешательства в американскую политику.