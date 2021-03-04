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Ракурс
Межфракционное объединение «Дубина» появилось в Раде — кто туда вошел

Межфракционное объединение «Дубина» появилось в Раде — кто туда вошел

4 мар 2021, 13:54
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Межфракционное объединение «Дубина — Слуга украинского народа» появилось 4 марта в Верховной Раде.

Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины объявляю о создании межфракционного депутатского объединения «Дубина — Слуга украинского народа», — отметил во время пленарного заседания в четверг Разумков, едва сдерживая смех.

Нардепы в ответ подняли шум в сессионном зале Рады. Впоследствии Разумков добавил:

Председатель (объединения — ред.) — Дубинский Александр Анатольевич.

В состав «Дубина — Слуга украинского народа» вошли, помимо самого Дубинского:

  • Алексей Мовчан («Слуга народа»);

  • Сергей Швец («Слуга народа»);

  • Антон Поляков (бывший «Слуга народа»);

  • Анастасия Ляшенко («Слуга народа»);

  • Андрей Боблях («Слуга народа»);

  • Дмитрий Черный («Слуга народа»).


Напомним, ранее мы сообщали, что 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». За исключение Дубинского отдали голоса более 70% нардепов. Исключение Дубинского из фракции связано с наложением на него санкций в США из-за так называемых «пленок Деркача» и вмешательства в американскую политику.

Источник: Ракурс


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