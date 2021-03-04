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Ракурс
Рада предварительно назначила штрафы за сексизм в рекламе

Рада предварительно назначила штрафы за сексизм в рекламе

4 мар 2021, 13:32
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Верховная Рада сделала шаг к противодействию сексизму в рекламе. Во время пленарного заседания 4 марта парламентарии рассмотрели законопроект о совершенствовании правового регулирования рекламы для противодействия дискриминации по признаку пола. Такие обязательства взяла на себя Украина в соответствии с Конвенцией ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом и другими международными документами.

Принят за основу проект закона № 3427 о противодействии дискриминации по признаку пола, который предусматривает внесение изменений в действующий закон «О рекламе», — информирует пресс-служба парламента.

Этот законопроект в первом чтении нашел поддержку 266 парламентариев.

В частности документом предлагается:

  • дать определение понятий «дискриминационная реклама» и «дискриминационная реклама по признаку пола»;

  • усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе;

  • усилить защиту прав потребителей рекламы.


Напомним, в прошлом году в Ровно разгорелся скандал из-за рекламы местной пиццерии, которая сняла видеоролик по мотивам известного порнографического сюжета. Реклама была опубликована в Instagram-странице заведения. На видео блондинку окружает группа темнокожих парней в нижнем белье. Персонажи предлагают девушке попробовать различные виды пиццы. Этот ролик собрал огромное количество негативных комментариев, в основном его называли «низкосортным юмором».

Источник: Ракурс


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