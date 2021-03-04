Рада попередньо призначила штрафи за сексизм у рекламі

https://racurs.ua/ua/n151282-rada-poperedno-pryznachyla-shtrafy-za-seksyzm-u-reklami.html

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Верховна Рада зробила крок до протидії сексизму в рекламі. Під час пленарного засідання 4 березня парламентарі розглянули законопроект щодо удосконалення правового регулювання реклами задля протидії дискримінації за ознакою статі. Такі зобов’язання взяла на себе Україна відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок, а також Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами.

Ухвалено за основу проект закону № 3427 щодо протидії дискримінації за ознакою статі, який передбачає внесення змін до чинного закону «Про рекламу», — інформує прес-служба парламенту.

Цей законопроект у першому читанні знайшов підтримку 266 парламентарів.

Зокрема документом пропонується:

дати визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі»;

посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу;

посилити захист прав споживачів реклами.

Нагадаємо, торік у Рівному розгорівся скандал через рекламу місцевої піцерії, яка зняла відеоролик за мотивами відомого порнографічного сюжету. Реклама була опублікована на Instagram-сторінці закладу. На відео блондинку оточує група темношкірих молодиків у спідній білизні. Персонажі пропонують дівчині спробувати різні види піци. Цей ролик зібрав величезну кількість негативних коментарів, здебільшого його називали «низькосортним гумором».