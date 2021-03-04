МВФ. Фото: УП

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Транш МВФ для України був відкладений через недосягнення компромісу сторін під час переговорів. Кабінет міністрів України розраховує отримати угоду про перший перегляд програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до червня. Для цього треба виконати п’ять умов фонду.

В уряді наразі мають оптимістичний прогноз щодо виконання умов. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Серед умов МВФ він назвав зняття верхньої ціни на газ, проведення судової реформи та покращення макроекономічних показників. Зокрема, у фонді вимагають схвалити:

Закон про НАБУ;

Закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення чи неналежне заповнення декларацій;

Закон про Вищу раду правосуддя.

Фактично, компроміси по всіх трьох напрямках зрозумілі, усі три лежать у площині відповідних законів, — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України додав, що наразі в державі достатньо коштів на казначейському рахунку для виконання всіх зовнішніх та внутрішніх зобов’язань.

Зауважимо, що місія МВФ працювала в Україні в період із 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що співпрацю з Міжнародним валютним фондом планують змінити в Кабінеті міністрів України. У Міністерстві фінансів вважають, що пряме фінансування держбюджету Міжнародним валютним фондом має припинитися до 2023 року.