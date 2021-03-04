В Авакова повідомили, чи охороняють фігуранта «справи вагнерівців» розвідника Бурбу

В Авакова повідомили, чи охороняють фігуранта «справи вагнерівців» Василя Бурбу

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Національна поліція продовжує охороняти Василя Бурбу, фігуранта «справи вагнерівців». Силовики спростували заяви про залишення без охорони колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Ця інформація не відповідає дійсності. Генерал-полковник Василь Бурба є особою, яка знаходиться під охороною, адже він виконував особливо важливі завдання для захисту незалежності та територіальної цілісності України. В тому числі на території, тимчасово окупованій ворогом, — йдеться в заяві Нацполіції.

Там запевнили, що спецпідрозділи поліції цілодобово охороняють Бурбу та членів його сім’ї і ця охорона буде надаватися доти, доки «існуватиме загроза їх життю та здоров’ю».

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на документ Державного управління справами про те, що Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів «Вагнера», виселили з дому і позбавили його охорони.

За даними журналіста Юрія Бутусова, 22 лютого без попередження сім’я генерал-полковника ГУР Міноборони була виселена з охоронюваного селища у Конча-Заспі, а розвідника позбавили документів прикриття.

З Бурбою нібито провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з «вагнерівцямі», відмову від інтерв’ю і будь-якої співпраці з розслідувачем «Беллігнкет» Христо Грозєвим.

В іншому випадку Бурба отримав прямі погрози — виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба нібито відмовився від такої угоди.

Офіційною причиною виселення з будинку є ремонтні роботи, проведені сім'єю Бурби без погодження з ДУС.

14 серпня Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків «Вагнера», яких затримали 29 липня. Українські ЗМІ опублікували розгорнуту версію подій. Операцію із заманювання росіян в Україну почали більше року тому. Метою було затримати найманців, які воювали на Донбасі і були причетні до знищення низки українських військових літаків і малайзійського «Боїнга».

В Україні Банкову звинуватили в державній зраді, оскільки в Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією і «злили» інформацію Лукашенку.