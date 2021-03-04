У Авакова сообщили, охраняют ли фигуранта «дела вагнеровцев»

https://racurs.ua/n151280-u-avakova-soobschili-ohranyaut-li-figuranta-dela-vagnerovcev-razvedchika-burbu.html

Ракурс

Национальная полиция продолжает охранять Василия Бурбу, фигуранта «дела вагнеровцев». Силовики опровергли заявления об оставлении без охраны бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Эта информация не соответствует действительности. Генерал-полковник Василий Бурба является лицом, находящимся под охраной, поскольку он выполнял особо важные задачи для защиты независимости и территориальной целостности Украины. В том числе на территории, временно оккупированной врагом, — говорится в заявлении Нацполиции.

Там заверили, что спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Бурбу и членов его семьи и эта охрана будет предоставляться до тех пор, пока «существовать угроза их жизни и здоровью».

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на документ Государственного управления делами о том, что Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов «Вагнера», выселили из дома и лишили его охраны.

По данным журналиста Юрия Бутусова, 22 февраля без предупреждения семья генерал-полковника ГУР Минобороны была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе, а разведчика лишили документов прикрытия.

С Бурбой якобы провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил ему назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с «вагнеровцами», отказ от интервью и любого сотрудничества с расследователем «Беллигнкет» Христо Грозевым.

В противном случае Бурба получил прямые угрозы — выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба якобы отказался от такой сделки.

Официальной причиной выселения из дома стали ремонтные работы, проведенные семьей Бурбы без согласования с ГУД.

14 августа 2020 года Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля. Украинские СМИ опубликовали развернутую версию событий. Операцию по заманиванию россиян в Украине начали больше года назад. Целью было задержать наемников, воевавших на Донбассе и причастных к уничтожению ряда украинских военных самолетов и малайзийского «Боинга».

В Украине Банковую обвинили в государственной измене, поскольку у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией и «слили» информацию Лукашенко.