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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: depositphotos.com

Жесткий локдаун не исключил Шмыгаль во время третьей волны COVID-пандемии

4 мар 2021, 13:14
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Третья волна эпидемии коронавируса началась в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось, — рассказал он во время пресс-конференции.

Также Шмыгаль сказал, что процесс вакцинации в Украине займёт полтора-два года.

Общество, бизнес, правительство истощено ограничениями. Вакцина — это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года, — сказал он.

Премьер-министр призвал придерживаться ограничений, потому что «с коронавирусом придётся жить».


Возможно, будет и четвёртая волна, и пятая. Нужно придерживаться ограничений. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода, кроме как ввести жесткий локдаун, — заявил он.

Напомним, вакцинация в Украине уже началась, но коррективы в план иммунизации населения до сих пор вносятся. Денис Шмыгаль анонсировал возможные «сдвиги» в этапах приоритетности вакцинации в Украине журналистов и священников.

Источник: Ракурс


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