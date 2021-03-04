Жесткий локдаун не исключил Шмыгаль во время третьей волны COVID-пандемии

Карантин в Украине. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n151279-jestkiy-lokdaun-ne-iskluchil-shmygal-vo-vremya-tretey-volny-covid-pandemii.html

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Третья волна эпидемии коронавируса началась в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось, — рассказал он во время пресс-конференции.

Также Шмыгаль сказал, что процесс вакцинации в Украине займёт полтора-два года.

Общество, бизнес, правительство истощено ограничениями. Вакцина — это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года, — сказал он.

Премьер-министр призвал придерживаться ограничений, потому что «с коронавирусом придётся жить».

Возможно, будет и четвёртая волна, и пятая. Нужно придерживаться ограничений. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода, кроме как ввести жесткий локдаун, — заявил он.

Напомним, вакцинация в Украине уже началась, но коррективы в план иммунизации населения до сих пор вносятся. Денис Шмыгаль анонсировал возможные «сдвиги» в этапах приоритетности вакцинации в Украине журналистов и священников.