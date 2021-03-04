Жорсткий локдаун не виключив Шмигаль під час третьої хвилі COVID-пандемії

Карантин в Україні. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n151279-jorstkyy-lokdaun-ne-vykluchyv-shmygal-pid-chas-tretoyi-hvyli-covid-pandemiyi.html

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Третя хвиля епідемії коронавірусу розпочалася в Україні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми бачимо щодня зростання кількості хворих. Треба констатувати, на жаль, що в Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Швидше за все, доведеться повертатися до моделі локдауну, яка вже була в Україні. Хоча мені дуже не хотілося б, — розповів він під час прес-конференції.

Також Шмигаль сказав, що процес вакцинації в Україні займе півтора-два роки.

Суспільство, бізнес, уряд — всі виснажені обмеженнями. Вакцина — це світло в кінці тунелю. Але ви бачите, який дефіцит вакцин у світі, і сам процес вакцинації займе півтора-два роки, — сказав він.

Прем'єр-міністр закликав дотримуватися обмежень, тому що «з коронавірусом доведеться жити».

Можливо, буде і четверта хвиля, і п’ята. Потрібно дотримуватися обмежень. Ми постараємося максимально управляти адаптивним карантином, але якщо ми побачимо навантаження на медичну систему, у нас не буде іншого виходу, окрім як ввести жорсткий локдаун, — заявив він.

Нагадаємо, вакцинація в Україні вже розпочалася, але корективи до плану імунізації населення досі вносяться. Денис Шмигаль анонсував можливе «просунення» в етапах пріоритетності вакцинації в Україні журналістів та священників.