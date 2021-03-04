Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Карантин в Україні. Фото: depositphotos.com

Жорсткий локдаун не виключив Шмигаль під час третьої хвилі COVID-пандемії

4 бер 2021, 13:14
999

Третя хвиля епідемії коронавірусу розпочалася в Україні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми бачимо щодня зростання кількості хворих. Треба констатувати, на жаль, що в Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Швидше за все, доведеться повертатися до моделі локдауну, яка вже була в Україні. Хоча мені дуже не хотілося б, — розповів він під час прес-конференції.

Також Шмигаль сказав, що процес вакцинації в Україні займе півтора-два роки.

Суспільство, бізнес, уряд — всі виснажені обмеженнями. Вакцина — це світло в кінці тунелю. Але ви бачите, який дефіцит вакцин у світі, і сам процес вакцинації займе півтора-два роки, — сказав він.

Прем'єр-міністр закликав дотримуватися обмежень, тому що «з коронавірусом доведеться жити».


Можливо, буде і четверта хвиля, і п’ята. Потрібно дотримуватися обмежень. Ми постараємося максимально управляти адаптивним карантином, але якщо ми побачимо навантаження на медичну систему, у нас не буде іншого виходу, окрім як ввести жорсткий локдаун, — заявив він.

Нагадаємо, вакцинація в Україні вже розпочалася, але корективи до плану імунізації населення досі вносяться. Денис Шмигаль анонсував можливе «просунення» в етапах пріоритетності вакцинації в Україні журналістів та священників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів