Карантин в Україні – в МОЗ опублікували нову карту зон. Фото:

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В Україні в «червоній» зоні карантину залишаються три області, ще дев’ять — у «помаранчевій».

Станом на 4 березня в «червоній» зоні знаходяться Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області, повідомляє МОЗ.

«Помаранчевими» є Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта 13 регіонів — «жовті»: Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

При цьому в більшості регіонів продовжується зростання госпіталізацій. Найбільш проблемна ситуація за цим показником спостерігається в Івано-Франківській області, далі йдуть Вінницька, Чернівецька, Закарпатська, Житомирська та Миколаївська області.

На всій території України карантинні обмеження, які відповідають «жовтому» рівню епідемічної небезпеки, триватимуть до 30 квітня.

Рішення про послаблення «червоного», «помаранчевого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні тривають протести в регіонах, які потрапили в «червону» зону карантину. Підприємці вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.