Карантин в Украине – в Минздраве опубликовали новую карту зон

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В Украине в «красной» зоне карантина остаются три области, еще девять — в «оранжевой».

По состоянию на 4 марта в «красной зоне» находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, сообщает Минздрав.

В «оранжевой» зоне оказались Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные 13 регионов — «желтые»: Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом в большинстве регионов продолжается увеличение количества госпитализаций. Наиболее проблемная ситуация по этому показателю наблюдается в Ивано-Франковской области, далее следуют Винницкая, Черновицкая, Закарпатская, Житомирская и Николаевская области.

На всей территории Украины карантинные ограничения, соответствующие «желтому» уровню эпидемической опасности, продлятся до 30 апреля.

Решение об ослаблении «красного», «оранжевого» и «желтого» уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Напомним, в Украине продолжаются протесты в регионах, попавших в «красную» зону карантина. Предприниматели требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.