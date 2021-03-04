Чего требует МВФ от Украины — условия раскрыл Шмыгаль

МВФ. Фото: УП

https://racurs.ua/n151281-chego-trebuet-mvf-ot-ukrainy-usloviya-raskryl-shmygal.html

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Транш МВФ для Украины был отложен из-за недостижения компромисса сторон во время переговоров. Кабинет министров Украины рассчитывает получить соглашение о первом пересмотре программы с Международным валютным фондом (МВФ) до июня. Для этого надо выполнить пять условий фонда.

В правительстве сейчас дают оптимистичный прогноз относительно выполнения условий. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Среди условий МВФ назвал снятие верхней цены на газ, проведение судебной реформы и улучшение макроэкономических показателей. В частности, в фонде требуют принять:

Закон о НАБУ;

Закон об усилении криминальной ответственности за незаполнение или ненадлежащее заполнение деклараций;

Закон о Высшем совете правосудия.

Фактически, компромиссы по всем трем направлениям понятны, все три лежат в плоскости соответствующих законов, — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины добавил, что сейчас в государстве достаточно средств на казначейском счете для выполнения всех внешних и внутренних обязательств.

Отметим, что миссия МВФ работала в Украине в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. Стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудничество с Международным валютным фондом планируют изменить в Кабинете министров Украины. В Министерстве финансов считают, что прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года.