Зеленский за кофе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151291-v-ksu-nachali-sudit-zelenskogo.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) начал рассмотрение представления Верховного Суда о неприкосновенности президента Владимира Зеленского на время исполнения полномочий.

Судьей-докладчиком по данному делу выступает Ирина Завгородняя. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам судьи-докладчика, Верховный суд обратился с просьбой рассмотреть норму Конституции, которая предусматривает неприкосновенность Зеленского, поскольку в суде на рассмотрении находятся дела, связанные с привлечением президента к ответственности за совершение админправонарушений. В частности, речь идет о «кофепитие» президента и как минимум пятерых человек в Хмельницком во время карантина.

Автор представления отмечает, что определение неприкосновенности главы государства содержится в решении КСУ от 2003 года, согласно которому президент не может привлекаться к уголовной ответственности во время пребывания в должности. А его отстранение от должности возможно лишь в результате процедуры импичмента. В то же время вопрос о привлечение к административной ответственности в упомянутом решении КСУ не раскрыто.

Как известно, в июне 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницком ему выписали штраф. Глава государства 3 июня посетил кафе в Хмельницком. Вместе с Зеленским за одним столиком внутри кафе были по меньшей мере еще пять человек. На тот момент правительством была запрещена работа общепита, а находиться за одним столом могли только четыре посетителя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Конституционном суде Украины открыли производство из-за нарушения карантина Владимиром Зеленским и привлечением его к административной ответственности.