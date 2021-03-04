Мэр «красного» Ивано-Франковская уколол COVID-вакцину, вспышка в регионе не утихает, фото — ФБ Р.Марцинкива

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Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска, вакцинировался от COVID-19 в центральной городской клинической больнице.

Главе города измерили температуру, он предоставил письменное согласие на вакцинации, а затем в прямом эфире получил укол с вакциной Covishield.

Мэр Ивано-Франковска, находящегося сейчас в «красной» эпидемической зоне, пояснил, что согласился вакцинироваться и этот процесс является добровольным. После прививки Марцинкив рассказал, что чувствует себя хорошо.

Не слушайте ничего лишнего в интернете или средствах массовой информации. Я не сторонник центральной власти, но надо понимать, что вакцинация — один из самых эффективных методов борьбы с коронавирусом сейчас, — рассказал мэр.

Он поблагодарил врачей, которые прививаются, поскольку это повышает доверие к вакцине.

Прикарпатье получило 22 тыс. доз COVID-вакцин AstraZeneca. Первой на Франковщине вакцинировалась заведующая отделением неотложной экстренной медицинской помощи Надворнянской ЦРБ Леся Возняк.

По ее словам, в больницах развернули все возможные дополнительные койки. При этом заполненность некоторых медицинских учреждений превышает 100%.

На Прикарпатье от COVID-19 в эти дни умерла медицинская сестра Калушскогго городского центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Попович. По состоянию на 4 марта в области переболели коронавирусной инфекцией 2 тыс. 681 медицинский работник.

Умер также канцлер Ивано-Франковского-Галицкого епархиального управления, настоятель храма Всех Святых Земли Украинской ПЦУ, митрофорный протоиерей Василий Бурак.

За прошедшие сутки в регионе подтвердили 776 новых случаев заболевания СOVID-19. Это на 136 больше, чем 2 марта. Всего коронавирус обнаружили у 67 тыс. 24 прикарпатцев.