Мер «червоного» Івано-Франківська вколов COVID-вакцину, спалах в регіоні не вщухає, фото — ФБ Р.Марцінківа

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Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, вакцинувався від COVID-19 у центральній міській клінічній лікарні.

Очільнику міста виміряли температуру, він надав письмову згоду щодо вакцинування, а згодом у прямому ефірі отримав укол з вакциною Covishield.

Мер міста, яке перебуває нині у «червоній» епідемічній зоні, пояснив, що погодився вакцинуватися і цей процес добровільний. Після щеплення Марцінків розповів, що почувається добре.

Не слухайте нічого зайвого по інтернету чи засобах масової інформації. Я не прихильник центральної влади, але треба розуміти, що вакцинація — один з найефективніших методів боротьби з коронавірусом зараз, — розповів мер.

Він подякував лікарям, які вакцинуються, оскільки це підвищує довіру до вакцини.

Прикарпаття отримало 22 тис. доз COVID-вакцин AstraZeneca. Першою на Франківщині вакцинувалася завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Надвірнянської ЦРЛ Леся Возняк.

За її словами, в лікарнях розгорнули усі можливі додаткові ліжка. При цьому заповненість деяких медичних закладів перевищує 100%.

На Прикарпатті від COVID-19 у ці дні померла медична сестра Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попович. Станом на 4 березня в області перехворіли на коронавірусну інфекцію 2 тис. 681 медичний працівник.

Помер також канцлер Івано-Франківсько-Галицького єпархіального управління, настоятель храму Всіх Святих Землі Української ПЦУ, митрофорний протоієрей Василь Бурак.

За минулу добу в регіоні підтвердили 776 нових випадків захворювання на СOVID-19. Це на 136 більше, ніж 2 березня.

Всього коронавірус виявили у 67 тис. 24 прикарпатців.