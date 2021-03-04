Степанова ніхто не рятує від відставки — Шмигаль

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Максима Степанова, очільника Міністерства охорони здоров’я, ніхто не рятує від відставки. Таку думку висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкової прес-конференції 4 березня за результатами звіту уряду за рік. Глава Кабміну заявив, що вважає керівника МОЗ «ефективним антикризовим менеджером».

Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. В принципі ніхто нікого не рятує від відставок. Він працює, робить свою роботу, критика лунає на адресу багатьох міністрів і зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров’я в кожній країні світу, тому що зараз кризова ситуація, — зазначив Шмигаль.

За його словами, Степанов дійсно проявляє себе як антикризовий менеджер і в непростих умовах щодня ухвалює складні рішення.

Також прем'єр додав, що не чув інформації щодо своєї можливої відставки.

Зі мною жодних розмов про відставку нізвідки не було впродовж всього часу, останнього також. Все інше, я просто скажу, не читайте Телеграм-канали, там чутки, плітки. Офіційна інформація коли буде, ми її озвучимо, — зазначив глава уряду.



Окрім цього, прем'єр додав, що хотів би бачити Юрія Вітренка міністром енергетики і віце-прем'єром в уряді задля ефективного управління енергетичною сферою.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що фракція «Слуга народу» може взятися за відставку Степанова у разі провалу вакцинації, оскільки він несе особисту відповідальність за її перебіг.