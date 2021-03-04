Степанова никто не спасает от отставки — Шмыгаль

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Максима Степанова, главу Министерства здравоохранения, никто не спасает от отставки. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время итоговой пресс-конференции 4 марта о результатах работы правительства за год. Глава Кабмина заявил, что считает руководителя Минздрава «эффективным антикризисным менеджером».

Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто никого не спасает от отставок. Он работает, делает свою работу, критика раздается в адрес многих министров и в частности в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира, потому что сейчас кризисная ситуация, — отметил Шмыгаль.

По его словам, Степанов действительно проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях ежедневно принимает сложные решения.

Также премьер добавил, что не слышал информации о своей возможной отставке.

Со мной никаких разговоров об отставке ниоткуда не было на протяжении всего времени, последнего тоже. Все остальное, я просто скажу, не читайте Телеграм-каналы, там слухи, сплетни. Официальная информация когда будет, мы ее озвучим, — отметил глава правительства.



Кроме этого, премьер добавил, что хотел бы видеть Юрия Витренко министром энергетики и вице-премьером в правительстве для эффективного управления энергетической сферой.

Напомним, в феврале сообщалось, что фракция «Слуга народа» может взяться за отставку Степанова в случае провала вакцинации, поскольку он несет личную ответственность за ее течение.