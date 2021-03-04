Акули, що світяться. Фото: Istock

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Біля берегів Нової Зеландії виявили три різновиди акул, що світяться. У кайтфінової акули, чорночеревної акули-ліхтаря і південної акули-ліхтаря були виявлені сині візерунки на шкірі, які виділяють світло.

З цих трьох акул кайтфін є найбільшою відомою біолюмінесцентною акулою у світі. Про це повідомляє Science alert.

Біолюмінесценція — не рідкість для еволюції живих істот, оскільки ця особливість була розвинута у тварин, що проживають у глибинах океану, куди не потрапляють сонячні промені. Вчені підрахували, що 90% усіх тварин, що проживають у глибинах, володіють тією або іншою формою біолюмінесценції.





Однак попри таку статистику, акули не належать до числа різновидів, які наділені цією здатністю, а випадки виявлення біолюмінесценції у цих риб дуже рідкісні. Морські біологи Жером Маллефет і Лоран Дюшатле з Католицького університету Лувена організували дослідження в Новій Зеландії, щоб перевірити, чи дійсно акули не схильні до біолюмінесценції.

Завдяки їхній роботі ми тепер знаємо, що кайтфінова акула (Dalatias licha), яка мешкає в багатьох морях, може світитися, про що вчені підозрювали з 1980-х років, хоча чітких доказів цьому не було знайдено. Під час дослідження було встановлено, що шкіра аж трьох видів акул містить фотофори — світловий орган, що виявляється у біолюмінесцентних тварин.





Цікаво, що в акул випромінювання світла регулюється гормонально (єдиний відомий вид тварин, для якого це так). Що стосується того, чому світяться акули, то з’ясувати це не так-то просто. Тварини можуть світитися з багатьох причин: залучення партнера, заманювання здобичі, навчання або маскування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі види акул та скатів можуть зникнути через надмірний вилов риби за останні 50 років. Дослідження показало, що популяція акул і скатів впала на 71,1% з 1970 по 2018 рік. З 31 виду океанічних акул і скатів 24 зараз перебувають під загрозою зникнення.