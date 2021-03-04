Акулы. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151288-neobychnye-akuly-fonariki-poyavilis-u-beregov-novoy-zelandii-foto.html

Ракурс

У берегов Новой Зеландии обнаружили три разновидности акул, которые светятся. У кайтфиновой акулы, чорнобрюхой акулы-фонаря и южной акулы-фонаря были обнаружены синие узоры на коже, которые выделяют свет.

Из этих трех акул кайтфин является крупнейшей известной биолюминесцентной акулой в мире. Об этом сообщает Science alert.

Биолюминесценция — не редкость для эволюции живых существ, поскольку эта особенность была развита у животных, проживающих в глубинах океана, куда не попадают солнечные лучи. Ученые подсчитали, что 90% всех животных, проживающих в глубинах, обладают той или иной формой биолюминесценции.



Однако несмотря на такую статистику, акулы не относятся к числу видов, которые наделены этой способностью, а случаи выявления биолюминесценции у этих рыб очень редки. Морские биологи Жером Маллефет и Лоран Дюшатле из Католического университета Лувена организовали исследование в Новой Зеландии, чтобы проверить, действительно ли акулы не обладают биолюминесценцией.

Благодаря их работе мы теперь знаем, что кайтфиновая акула (Dalatias licha), которая живет во многих морях, может светиться, о чем ученые подозревали с 1980-х годов, хотя доказательств этому не было найдено. Во время исследования было установлено, что кожа аж трех видов акул содержит фотофоры — световой орган, который обнаруживается у биолюминесцентных животных.



Интересно, что у акул излучение света регулируется гормонально (единственный известный вид животных, для которого это так). Что касается того, почему светятся акулы, то выяснить это не так-то просто. Животные могут светиться по многим причинам: привлечение партнера, заманивание добычи, обучение или маскировка.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые виды акул и скатов могут исчезнуть из-за чрезмерного вылова рыбы за последние 50 лет. Исследование показало, что популяция акул и скатов упала на 71,1% с 1970 по 2018 год. Из 31 вида океанических акул и скатов 24 сейчас находятся под угрозой исчезновения.