Сколько украинцев будут праздновать 8 марта, рассказали социологи

https://racurs.ua/n151287-skolko-ukraincev-budut-prazdnovat-8-marta-rasskazali-sociologi-infografika.html

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Праздник 8 марта, Международный женский день, в Украине за последние девять лет стали отмечать все меньше людей.

В 2021 году 68% украинцев будут праздновать 8 марта, 29% — не будут. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Более значимым этот день является для жителей юга и востока, а также людей, находящихся в браке.

На западе его не собираются праздновать почти 40% опрошенных. Среди тех, кто разведен или не женат таких — 36%.

Опрос провели 27−28 февраля среди 1 тыс. 500 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,5%.