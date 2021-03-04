Скільки українців святкуватимуть 8 березня, розповіли соціологи

https://racurs.ua/ua/n151287-skilky-ukrayinciv-svyatkuvatymut-8-bereznya-rozpovily-sociology-infografika.html

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Свято 8 березня, Міжнародний жіночий день, в Україні за останні дев’ять років відзначають все менше людей.

У 2021 році 68% українців святкуватимуть 8 березня, 29% — не будуть. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Більш значимим цей день є для мешканців півдня та сходу, а також людей, які перебувають в шлюбі.

На заході його не збираються святкувати майже 40% опитаних. Серед тих, хто розлучений або не одружений таких — 36%.

Опитування провели 27−28 лютого серед 1 тис. 500 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності не перевищує 2,5%.