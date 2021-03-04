Принц Філіп. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n151286-prynca-filipa-terminovo-prooperuvaly-yak-pochuvaietsya-cholovik-ielyzavety-ii.html

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Принц Філіп, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II, переніс операцію на серці та залишається у лікарні.

99-річному принцу потрібен час для відпочинку та відновлення сил протягом декількох днів. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, у Букінгемському палаці підтвердили, що принцу Філіпу зробили термінову операцію після серцевого нападу. Операція пройшла успішно, стан монарха стабільний.

Його Королівська Високість залишиться в лікарні для лікування, відпочинку і відновлення сил протягом декількох днів, — повідомили у Букінгемському палаці.

Наразі відомо, що принц знаходиться у госпіталі Святого Варфоломія в центрі Лондона, куди його перевели з лікарні короля Едуарда VII. Ця лікарня спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях. Ще декілька днів чоловік королеви залишиться під наглядом медиків.

17 лютого принц Філіп був ушпиталений до лондонської лікарні через погане самопочуття. 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Зауважимо, що у червні 2021 року принцу має виповнитися 100 років. У листопаді 2020 року королева Єлизавета і принц Філіп відзначили 73-ту річницю з дня весілля. У січні їм зробили вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і її чоловік британський принц Гаррі, герцоги Сасекські, розчарували 99-річного принца Філіпа — чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Зазначається, що Філіп, для якого характерне надзвичайне почуття обов’язку, не може зрозуміти, чому Маркл — колишня актриса — не взяла із нього приклад, коли у травні 2018 року вийшла заміж за принца Гаррі. Філіп свого часу відмовився від кар'єри морського офіцера, щоб допомагати Єлизаветі після того, як вона посіла трон у 1952 році.