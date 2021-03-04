Меган Маркл. Фото: Newsroyal

https://racurs.ua/ua/n151285-ce-osobysta-ataka-megan-markl-ta-korolivska-rodyna-obminyalysya-shpylkamy.html

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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, була засмучена звинуваченнями королівської родини у булінгу своїх помічників у той час, коли вона проживала у Кенсінгтонському палаці.

Букінгемський палац, який відповідає за приймання людей на королівську службу, заявив, що надзвичайно стурбований звинуваченнями щодо Меган Маркл. Про це повідомляє BBC.

Відомо, що до цього видання Times поширило лист, у якому колишні помічники Меган Маркл заявляють про булінг з її сторони та цькування. Вперше скарга на герцогиню надійшла у жовтні 2018 року.

Натомість сама Меган Маркл заявляє, що це особиста атака на неї, а вона й принц Гаррі не збираються мовчати, якщо Букінгемський палац поширюватиме неправдиву інформацію про неї. В інтерв’ю з Опрою Вінфрі, повну версію якого опублікують у США 7 березня, Гаррі та Меган вирішили детально описати період свого життя як чинних членів королівської родини до того, як вони офіційно склали свої обов’язки у березні минулого року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі і Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські, які торік відмовилися від королівських повноважень, дали двогодинне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Під час нього принц зізнався, що боявся повторення історії, через яку проходила його матір принцеса Діана.