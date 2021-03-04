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Ракурс
Меган Маркл. Фото: Newsroyal

Это личная атака — Меган Маркл и королевская семья обменялись шпильками

4 мар 2021, 14:04
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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, была расстроена обвинениями королевской семьи в буллинге своих помощников в то время, когда она жила в Кенсингтонском дворце.

Букингемский дворец, который отвечает за прием людей на королевскую службу, заявил, что чрезвычайно обеспокоен обвинениями Меган Маркл в издевательствах. Об этом сообщает BBC.

Известно, что до этого издание Times распространило письмо, в котором бывшие помощники Меган Маркл заявляют о буллинге с ее стороны и травле. Впервые жалоба на герцогиню поступила в октябре 2018 года.


В то же время сама Меган Маркл заявляет, что это личная атака на нее, а она и принц Гарри не собираются молчать, если Букингемский дворец распространяет ложную информацию о ней. В интервью Опре Уинфри, полную версию которого опубликуют в США 7 марта, Гарри и Меган решили подробно описать период своей жизни как действующих членов королевской семьи до того, как они официально сложили свои обязанности в марте прошлого года.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, которые в прошлом году отказались от королевских полномочий, дали двухчасовое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время него принц признался, что боялся повторения истории, через которую проходила его мать принцесса Диана.

Источник: Ракурс


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