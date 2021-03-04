Принц Филипп. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/n151286-princa-filippa-srochno-prooperirovali-kak-sebya-chuvstvuet-muj-elizavety-ii.html

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Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, перенес операцию на сердце и остается в больнице.

99-летнему принцу нужно время для отдыха и восстановления сил в течение нескольких дней. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, в Букингемском дворце подтвердили, что принцу Филиппу сделали срочную операцию после сердечного приступа. Операция прошла успешно, состояние монарха стабильное.

Его Королевское Высочество останется в больнице для лечения, отдыха и восстановления сил в течение нескольких дней, — сообщили в Букингемском дворце.

Известно, что принц находится в госпитале Святого Варфоломея в центре Лондона, куда его перевели из больницы короля Эдуарда VII. Эта больница специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях. Еще несколько дней супруг королевы останется под наблюдением медиков.

17 февраля принц Филипп был госпитализированы в лондонскую больницу из-за плохого самочувствия. 23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Отметим, что в июне 2021 года принцу исполнится 100 лет. В ноябре 2020 года королева Елизавета и принц Филипп отметили 73-ю годовщину со дня свадьбы. В январе их привили от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри, разочаровали 99-летнего принца Филиппа — супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Отмечается, что Филипп, для которого характерно необычайное чувство долга, не может понять, почему Маркл — бывшая актриса — не взяла с него пример, когда в маяе2018 года вышла замуж за принца Гарри. Филипп в свое время отказался от карьеры морского офицера, чтобы помогать Елизавете после того, как она взошла на трон в 1952 году.