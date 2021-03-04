Зеленський за кавою. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151291-u-ksu-pochaly-sudyty-zelenskogo.html

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Конституційний суд України (КСУ) розпочав розгляд подання Верховного Суду щодо недоторканності президента Володимира Зеленського на час виконання повноважень.

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Ірина Завгородня. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами судді-доповідача, Верховний суд звернувся з проханням розглянути норму Конституції, яка передбачає недоторканність Зеленського, оскільки у суді на розгляді перебувають справи, пов’язані з притягненням президента до відповідальності за вчинення адмінправопорушень. Зокрема, мова йде про «кавування» президента та щонайменш п’ятьох осіб у Хмельницькому під час карантину.

Автор подання зазначає, що визначення недоторканості глави держави міститься в рішенні КСУ від 2003 року, за яким президент не може притягуватися до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді. А його відсторонення з посади можливе лише внаслідок процедури імпічменту. Водночас питання притягнення до адміністративної відповідальності у згаданому рішенні КСУ не розкрите.

Як відомо, у червні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантину під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф. Глава держави 3 червня відвідав кав’ярню у Хмельницькому. Разом із Зеленським за одним столиком усередині кафе були щонайменше ще п’ятеро осіб. На той момент урядом була заборонена робота закладів громадського харчування, а перебувати за одним столом могли лише чотири відвідувачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Конституційному суді України відкрили провадження щодо порушень карантину Володимиром Зеленським та залученням його до адміністративної відповідальності.