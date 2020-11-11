Конституційний суд згадав про порушення карантину Зеленським і відкрив провадження

https://racurs.ua/ua/n146341-konstytuciynyy-sud-zgadav-pro-porushennya-karantynu-zelenskym-i-vidkryv-provadjennya.html

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В Конституційному суді України відкрили провадження щодо порушень карантину Володимиром Зеленським та залучення його до адміністративної відповідальності.

Постановою Третьою колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України відкрито конституційне провадження у цій справі, — розповіли в КСУ на запит «Радіо Свобода».

Нагадаємо, ще влітку Володимир Зеленський разом з міністрами пив каву в кафе, що в той момент було заборонено карантинними обмеженнями.

За це оштрафували власника і гостей кафе, але не президента України. Місцевий суд не зміг винести рішення щодо Володимира Зеленського і звернувся за роз’ясненнями до Верховного суду. Останні вирішили уточнити це питання в Конституційному суді.

У зверненні КСУ офіційно просили розтлумачити ч. 1 ст. 105 Конституції, в якій йдеться про недоторканність президента на час дії його повноважень, щодо можливого притягнення глави держави України до адміністративної відповідальності.

3 червня Зеленський, під час робочої поїздки до Хмельницького, разом зі своєю делегацією попив кави всередині приміщення одного з місцевих кафе, порушивши в такий спосіб чинні на той момент карантинні обмеження. 10 червня поліція склала адмінпротокол на власника кафе та відвідувачів, зокрема й на Зеленського.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до КСУ щодо офіційного тлумачення ч. 1 ст. 105 Конституції.