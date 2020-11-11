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Ракурс
Конституционный суд вспомнил о нарушении карантина Зеленским и открыл производство

Конституционный суд вспомнил о нарушении карантина Зеленским и открыл производство

11 ноя 2020, 09:58
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В Конституционном суде Украины открыли производство по поводу нарушения карантина Владимиром Зеленским и его привлечения к административной ответственности.

Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины открыто конституционное производство по этому делу, — рассказали в КСУ на запрос «Радио Свобода».

Напомним, еще летом Владимир Зеленский вместе с министрами пил кофе в кафе, что в тот момент было запрещено карантинными ограничениями.

За это оштрафовали владельца и гостей кафе, но не президента Украины. Местный суд не смог вынести решение относительно Владимира Зеленского и обратился за разъяснениями в Верховный суд. Последние решили уточнить этот вопрос в Конституционном суде.

В обращении КСУ официально просили растолковать ч. 1 ст. 105 Конституции, в которой говорится о неприкосновенности президента на время действия его полномочий по поводу возможного привлечения главы государства Украина к административной ответственности.


3 июня Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкий вместе со своей делегацией пил кофе внутри помещения одного из местных кафе, нарушив таким образом действующие на тот момент карантин. 10 июня полиция составила админпротокол на владельца кафе и посетителей, в том числе на Зеленского.

22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в КСУ относительно официального толкования ч. 1 ст. 105 Конституции.

Источник: Ракурс


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