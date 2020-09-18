Владимир Зеленский в Тернополе, фото: ОПГ

https://racurs.ua/n144005-mojno-li-shtrafovat-zelenskogo-za-kofe-v-hmelnickom-opredelit-ksu.html

Ракурс

Конституционный суд Украины (КСУ) решит, можно ли штрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение им требований карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

С соответствующим представлением в КСУ сегодня, 18 сентября, решил обратиться пленум Верховного суда, сообщает «Радіо Свобода».

В обращении КСУ официально просить растолковать ч. 1 ст. 105 Конституции, в которой говорится о неприкосновенности президента на время действия его полномочий, относительно возможного привлечения главы государства Украина к административной ответственности.

В пресс-службе Верховного Суда изданию сообщили, что соответствующее постановление пленума должен подписать глава суда и секретарь пленума. После этого ее направят в КСУ.

3 июня Зеленский, во время рабочей поездки в Хмельницкий, вместе со своей делегацией попил кофе внутри помещения одного из местных кафе, нарушив таким образом действующие на тот момент карантинные ограничения.

10 июня полиция составила админпротокол на владельца кафе и посетителей, в том числе и на Зеленского.

22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в КСУ относительно официального толкования ч. 1 ст. 105 Конституции.

Напомним, в июне стало известно, что главный санитарный врач Виктор Ляшко и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые входили в состав делегации Зеленского, оплатили штраф за нарушение требований карантина.