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Стало известно, кого чаще всего поражает «британский» штамм коронавируса. Фото: intvua

Стало известно, кого чаще всего поражает «британский» штамм коронавируса

6 мар 2021, 12:24
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«Британский» штамм коронавируса, недавно обнаруженный в Украине, поражает в основном людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Об этом сказал в эфире «Громадского радио» начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, рост количества больных в Украине — явление прогнозируемое. Если бы не локдаун после нового года, то такая ситуация наблюдалась бы уже в январе.

Однако при этом, подчеркнул Рубан, дополнительных ограничительных мер в Киеве пока не нужно вводить.


Ежедневно составляют около 20−30 админпротоколов относительно нарушения противоэпидемиологических норм, но это не те огромные цифры, которые были вначале эпидемии. Из-за циркуляции новых штаммов возбудителей, акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь, — сказал Рубан.

Напомним, новые штаммы коронавируса обнаружили инфекционисты в Украине. Информация о том, что эта мутация способствует увеличению уровня смертности, на сегодня отсутствует.

Источник: Ракурс


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