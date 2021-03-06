Карантин в школах. Фото: shutterstock.com

https://racurs.ua/n151376-karantin-v-shkolah-v-kakih-oblastyah-vveli-distancionnoe-obuchenie.html

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Карантин в некоторых областях Украины усиливают из-за роста количества больных коронавирусом.

В Закарпатской области школы перевели на дистанционное обучение до 12 марта, однако в таком режиме будут учиться только ученики 5−11 классов. Младшая школа будет работать без изменений.

Во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального предвысшего и высшего образования, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения. Также в школах рекомендуют начать каникулы с 15 марта.

В Одессе ученики 5−11 классов будут учиться дистанционно с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта для всех школьников объявят каникулы.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно.

В Винницкой области учеников 1−4 классов перевели на дистанционное обучение еще 3 марта.

Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в «красную» карантинную зону: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 5 марта, диагностировали 9 тыс. 144 новых случая инфекции.