Фото: shutterstock.com

https://racurs.ua/ua/n151376-karantyn-u-shkolah-v-yakyh-oblastyah-zaprovadyly-dystanciyne-navchannya.html

Ракурс

Карантин у деяких областях України посилюють через зростання кількості хворих на коронавірус.

На Закарпатті школи перейшли на дистанційне навчання до 12 березня, однак у такому режимі навчатимуться лише учні 5−11 класів. Молодша школа працюватиме без змін.

У Львівській області обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня перейти на віддалений режим навчання. Також у школах рекомендують розпочати канікули з 15 березня.

В Одесі учні 5−11 класів будуть навчатися дистанційно з 15 по 19 березня, а з 22 по 26 березня для всіх школярів оголосять канікули.

Як зазначила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків та вчителя навчатися дистанційно.

У Вінницькій області учнів 1−4 класів перевели на дистанційне навчання ще 3 березня.

Також дистанційне навчання запровадили в областях, що потрапили до «червоної» карантинної зони: Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 5 березня, діагностували 9 тис. 144 нових випадків інфекції.