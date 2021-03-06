Подробиці смертельної ДТП з українцями в Польщі – автобус злетів з естакади

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У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, шестеро людей загинули.

За даними польськими ЗМІ, аварія сталася поблизу Ярослава за кілька хвилин після опівночі 6 березня. Водій втратив контроль над транспортним засобом, виїжджаючи з автостради.

Транспортний засіб вдарився об перила, перекинувся. Найбільше постраждали ті пасажири, які не були пристебнуті ременями безпеки. Всього в автобусі було 57 осіб, в тому числі двоє водіїв.

Троє людей померли на місці, двоє - після приїзду «швидкої», ще одна дівчина померла в лікарні. На місці працювали близько 100 працівників із різних служб, постраждалих підвозили в п’ять лікарень у найближчі міста.

Для порятунку постраждалих також використали два гелікоптери, міжнародна траса була перекрита. У поліції зазначили, що водій був тверезим.

Пасажирів, які не отримали травм, відвезли тимчасово до приміщення місцевої школи та гуртожитку. Рятувальники вже підняли автобус й поставили його на колеса, на місці ДТП працюють працівники поліції та прокуратури.

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі «Україна 24» зазначив, що кілька потерпілих зараз у вкрай важкому стані.

Прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих громадян України зросла до 35.

Зараз намагаються встановити особи всіх пасажирів. Родичам українців, які вирушили до Польщі й не виходять на зв’язок, радять звертатися в консульство за номером (+48) 7841 385 55.

Раніше ми повідомляли, що в Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.