ДТП в Польщі – шість українців загинуло, 15 травмовані. Фото: wydarzenia.interia.pl

https://racurs.ua/ua/n151372-dtp-v-polschi-shist-ukrayinciv-zagynulo-15-travmovani.html

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У ДТП в Польщі потрапив рейсовий автобус Познань-Херсон.

Шість українці загинули в результаті аварії, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Шість громадян України загинули, 15 госпіталізовані, — зазначив він.

За даними Ніколенка, консули вже виїхали на місце події та взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП загинули двоє громадян України — 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир, які проживали в Любліні.