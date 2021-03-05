В Ужгороді посилюють карантинні заходи, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

В Ужгороді з 00.00 7 березня посилюють карантинні заходи.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба міськради Ужгорода.

Зазначається, що на Закарпатті сформувалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

Буде заборонено:

роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення на виніс);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших розважальних закладах;

діяльність непродовольчих магазинів та ринків;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Під час посиленого карантину буде дозволено:

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин;

торговельну діяльність із адресною доставкою замовлень;

надання фінансових послуг, фінансових установ, операторів поштового зв’язку;

медичну та ветеринарну практики;

діяльність АЗС (без зон харчування);

діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

У зв’язку з локдауном, матч між місцевим футбольним клубом «Минай» та київським «Динамо», який мав відбутися в Ужгороді, переносить до столиці. Про це повідомляє прес-служба НСК «Олімпійський».

Матч розпочнеться на цьому стадіоні о 14.00 7 січня. Раніше планувалося, що ця зустріч відбудеться на стадіоні «Авангард» в Ужгороді.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я нещодавно назвали кінцевий термін вакцинації від коронавірусу усіх повнолітніх українців.